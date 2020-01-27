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Лера Кудрявцева: Мой муж очень доволен новой грудью

09:03
  • понедельник
  • 27 января 2020

Телеведущая призывает коллег не рисковать здоровьем ради красоты

После операции из-за проблем с грудными имплантами Лера Кудрявцева пообещала, что больше не будет экспериментировать со своей внешностью. И, как отметила звезда, муж Игорь Макаров ее в этом  только поддерживает.
Лера Кудрявцева впервые показала себя после операции по удалению имплантов

"Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же", — призналась Кудрявцева в эфире шоу "Звезды сошлись".

При этом Лера подчеркнула, что и сама рада избавлению от имплантов. Теперь телеведущая призывает коллег не повторять ее ошибок и как следует подумать: так ли уж им нужна операция по увеличению бюста.

Напомним, телеведущая вставила силикон 15 лет назад. Ей обещали, что импланты можно будет носить всю жизнь, однако недавно один из них начал протекать. Леру срочно прооперировали. Она несколько дней провела в больнице.

С 2013 года Кудрявцева живет в браке хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

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