Названы спагетти, которые не слипаются при варке

Не все прошли тщательный отбор

Специалисты экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" проверили качество спагетти из твердой пшеницы, которые продаются в российских магазинах. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования выбрали семь популярных марок: "Маркет Перекресток", "Роллтон", Makfa, "Шебекинские", Federici, Barilla, La Molisana.

Спагетти "Маркет Перекресток" сразу же попали в черный список из-значительной примеси мягкой пшеницы (около 28% против 15% допустимых). Такой же недостаток выявлен и в макаронах "Ролтон", но в меньшей степени (16% против 15%), поэтому эта марка попала в список товаров с замечаниями.

Все остальные бренды - Makfa, "Шебекинские", Federici, Barilla, La Molisana – безопасны для здоровья и рекомендованы к покупке. Они сделаны из муки высшего сорта, не слипаются после варки, ничем не заражены и не загрязнены.

Стоит отметить, что специалисты обнаружили коричневый оттенок у образцов "Роллтон", Makfa и оранжевый оттенок у Barilla. Однако повода для беспокойства нет, поскольку темный цвет макаронных изделий говорит о том, что скорее всего зерно, из которого произведена мука, привезено из южных регионов, отметила специалист "Росконтроля" Елена Менячихина.

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