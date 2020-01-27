"Она простила его за все": стало известно о воссоединении Питта и Энистон

За последнее время у них было не менее пяти свиданий

Друзья Брэда Питта и Дженнифер Энистон утверждают, что актеры начали тайно встречаться еще до того, как они пересеклись на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).

The Mirror пишет со ссылкой на свои источники, что у Питта и Энистон было как минимум пять свиданий до встречи на SAG Awards. Одно из свиданий состоялось в особняке актрисы. Это якобы произошло во время новогодних праздников. Пара предпочитает скрывать отношения от общественности, поскольку Питт и Джоли еще не урегулировали все вопросы, связанные с разводом.

"Я не думаю, что она вообще переставала его любить, несмотря на то, что он разбил ей сердце, когда ушел к Анджелине Джоли, - рассказал один из собеседников издания. - Потребовалось много времени, но она простила его за все. Прощение стало важной частью их совместного пути".

Как утверждают в окружении Питта, сейчас все его мысли заняты Энистон. "Они возобновили свой роман, и я еще никогда не видел, чтобы они были так счастливы", - заявил источник издания.

Напомним, Энистон и Питт обнялись и мило поболтали на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. Во время прощания Питт придержал руку Энистон в своей, словно не хотел ее отпускать.

Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон в 2000 году. Они расстались через пять лет, когда актер закрутил роман с Анджелиной Джоли. Отметим, что слухи о воссоединении Питта и Энистон стали регулярно появляться после его развода с Джоли.

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