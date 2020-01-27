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"Она простила его за все": стало известно о воссоединении Питта и Энистон

09:32
  • понедельник
  • 27 января 2020

За последнее время у них было не менее пяти свиданий

Друзья Брэда Питта и Дженнифер Энистон утверждают, что актеры начали тайно встречаться еще до того, как они пересеклись на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). 
Энистон после встречи с Питтом на SAG: "Ночь, которую я никогда не забуду"

The Mirror пишет со ссылкой на свои источники, что у Питта и Энистон было как минимум пять свиданий до встречи на SAG Awards. Одно из свиданий состоялось в особняке актрисы. Это якобы произошло во время новогодних праздников. Пара предпочитает скрывать отношения от общественности, поскольку Питт и Джоли еще не урегулировали все вопросы, связанные с разводом.  

"Я не думаю, что она вообще переставала его любить, несмотря на то, что он разбил ей сердце, когда ушел к Анджелине Джоли, - рассказал один из собеседников издания. - Потребовалось много времени, но она простила его за все. Прощение стало важной частью их совместного пути".

Как утверждают в окружении Питта, сейчас все его мысли заняты Энистон. "Они возобновили свой роман, и я еще никогда не видел, чтобы они были так счастливы", - заявил источник издания.  

Напомним, Энистон и Питт обнялись и мило поболтали на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. Во время прощания Питт придержал руку Энистон в своей, словно не хотел ее отпускать.  

Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон в 2000 году. Они расстались через пять лет, когда актер закрутил роман с Анджелиной Джоли. Отметим, что слухи о воссоединении Питта и Энистон стали регулярно появляться после его развода с Джоли. 

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