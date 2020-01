18-летняя Билли Айлиш стала рекордсменом "Грэмми"

Она забрала все награды "Большой четверки"

Американская певица Билли Айлиш получила пять статуэток "Грэмми" из шести заявленных номинаций.

18-летняя артистка победила в номинациях "Песня года", "Запись года" (Bad Guy), "Альбом года" (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) и "Лучший новый исполнитель", пишет "Газета.Ru". Это наиболее престижные номинации, неформально называемые "Большая четверка".

Награду за "Лучшее сольное поп-исполнение" получила исполнительница Лиззо с песней Truth Hurts, "Лучший поп-альбом" - Look Now от Elvis Costello & The Imposters.

"Лучшее рок-исполнение" - This Land от Gary Clark, "Лучший рок-альбом" - Social Cues группы Cage The Elephant.

"Лучшая рэп-композиция" – "A Lot" от 21 Savage, "Лучший рэп-альбом" - Igor – Tyler исполнителя The Creator.

"Лучшая танцевальная запись" - Got To Keep On от The Chemical Brothers, они же стали лауреатами в номинации "Лучший танцевальный альбом". С полным списком победителей можно ознакомиться тут.

62-я ежегодная церемония вручения наград академии звукозаписи США "Грэмми" прошла в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе.

