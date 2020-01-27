В Китае появилась первая жертва коронавируса на курортном Хайнане

Смертоносный 2019-nCoV добрался до туристических мест

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус направился в Пекин, чтобы обсудить с китайскими властями ситуацию со вспышкой пневмонии нового типа. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Число скончавшихся от коронавируса растёт. По последним данным, умерли уже 80 человек. В том числе сообщается о первой жертве на курортном острове Хайнань. За сутки вирус выявлен почти у 800 человек. Число всех госпитализированных превысило 2700 человек.

Как себя чувствуют те, кто находится в больнице, смогли узнать журналисты китайского телевидения. Съёмочная группа побывала в больнице Уханя. В этом городе и началась эпидемия. Репортёры поговорили с одним из заболевших медиков. Пока в палату к нему никого не пускают, врач общается по видеосвязи.

В приграничных городах России усилен контроль за прибывающими из КНР. После завершения новогодних каникул в Китае ожидается увеличение потока. Всех, у кого будут замечены симптомы заболевания, как сообщили власти Амурской области, на пункте пропуска в Благовещенске, будут отправлять обратно. В Приморье турфирмы приостановили продажу путёвок в Китай. Ряд Дальневосточных вузов продлили каникулы студентам из КНР до 24 февраля.

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