Мамбасита: погибшая дочь Коби Брайанта мечтала стать звездой баскетбола

Девочка делала успехи в спорте

Весь мир шокировала новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который разбился на вертолете в Калифорнии. Трагедия приобрела еще больший масштаб, когда стало известно, что вместе со спортсменом погибла его 13-летняя дочь Джанна.

Родные называли ее Джиджи. Коби Брайант шутливо именовал ее Мамбаситой, обыгрывая собственное прозвище - Мамба.

У Коби было четыре дочери, но с Джанной его объединяла страсть к баскетболу. Джанна тренировалась в баскетбольной школе "Академия Мамба", которую открыл Коби Брайант. Знаменитый игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" высоко оценивал способности дочери и считал, что она унаследовала его спортивный талант.

Брайант лично натаскивал юную баскетболистку. В свободное время он часто играл с девочкой, делясь с ней секретами своего мастерства. Они вместе ходили на матчи НБА, причем отец всегда старался объяснить Джанне стратегию той или иной команды, а также разобрать ошибки игроков.

Коби Брайант не переставал удивляться успехам дочери. У себя в Instagram он постоянно выкладывал видео матчей с ее участием.

Джанна действительно выделялась на фоне своих сверстниц. Мамбасита была быстрой, меткой и умной. Она отлично чувствовала мяч и вела команду за собой.

Дочь Брайанта мечтала попасть в WNBA (Женская профессиональная баскетбольная лига). Недавно Брайант сообщил, что его наследница будет играть за команду "Коннектикут Хаскис", которую тренирует Луиджи Оримма, руководитель женской национальной сборной США. Не было никаких сомнений, что через несколько лет Джанна станет настоящей звездой баскетбола.

Джанна завела аккаунт в Instagram в ноябре прошлого года. Она выкладывала видео с матчей и фотографии с отцом. На одном из снимков они стоят с Коби спина к спине. "Следующая!" - подписала фото девочка, имея в виду, что она продолжает дело своего знаменитого отца.

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