На Урале многодетная мать постирала в машинке новорожденную девочку

В семье воспитывались еще трое детей, их забрали

Жительница Свердловской области постирала своего новорожденного ребенка в стиральной машинке.

Жуткий инцидент произошел в городе Талица 23 января. 31-летняя женщина родила ночью дома, пока муж и трое детей спали в соседней комнате. Как оказалось, роды были преждевременными. После этого новоиспеченная мать взяла новорожденную девочку на руки и постирала ее в стиральной машинке.

Утром супруг, увидев жену в крови, вызвал полицию. Женщина в свое оправдание заявила, что ребенок уже родился мертвым. Как сообщает kp.ru ("Комсомольская правда"), сейчас таличанка находится в больнице, на нее возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Как пишут местные СМИ, семья была благополучной, ни на каком учете не стояла. Женщина замужем и воспитывает троих детей: сына от первого брака и двух девочек от второго. Дети ходят в садик и школу, мать трудится парикмахером.

Сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться: ребенок уже родился мертвым или мать все-таки убила новорожденную дочь. От этого будет зависеть степень наказания. Тело новорожденной девочки направили на экспертизу. Трех других детей увезли из квартиры. Старшего мальчика - к своему отцу, девочек — в поселок Пионерское Талицкого городского округа.

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