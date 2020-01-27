Известный российский музыкант умер в 27 лет

Друзья собирали деньги ему на лечение

В Петербурге скончался Женя Гудков. Музыканту было 27 лет. Он умер ещё 25 января, но известно об этом стало спустя два дня.

О смерти одного из основателей инди-коллектива "Пёс и группа" сообщили на странице коллектива в соцсети. Ранее в паблике собирали деньги на лечение Гудкова.

"В деньгах на лекарство больше нет нужды", - говорится в последнем посте. При этом всех, кто оправлял средства, просят выйти на связь для возврата.

В январе 2020 года Женя Гудков был доставлен в реанимацию Введенской больницы Петербурга. Музыканту поставили диагноз "двусторонняя пневмония". Врачи погрузили артиста в медикаментозный сон. Однако спасти его не удалось.

Инди-дуэт "Пес и группа" был основан в 2009 году в Красноярске. Позже участники коллектива перебрались в Петербург. Летом 2019 года вышел последний альбом группы.

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