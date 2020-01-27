Жители блокадного Ленинграда поделились воспоминаниями о пережитом

Ровно 76 лет назад город был полностью освобожден от блокады

В России отмечают знаменательную дату - 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. В январе 1944 в результате масштабной операции "Январский гром" фашисты были отброшены на десятки километров от северной столицы. Героев Красной армии и жертв блокады в понедельник вспоминают во всех городах России.

Одни из первых памятных мероприятий прошли во Владивостоке. На Корабельной набережной состоялся траурный митинг. У мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" собрались горожане, военнослужащие, ветераны и школьники.

В Москве этим утром возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата. Память блокадников почтили сотни человек - представители власти, духовенства, ветераны и учащиеся.

Огромное количество мероприятий - в Санкт-Петербурге. На Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась траурная церемония. В ней приняли участие ветераны, представители власти и сотрудники общественных организаций. Блокада Ленинграда продолжалась почти 900 дней. За это время от голода и обстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Но город выстоял.

В музее обороны и блокады Ленинграда дети всегда затихают у витрины с игрушками. Эти пластмассовые уточки и погремушки подняты со дна Ладожского озера.

"Вот эта рыбка до сих пор есть. Рыбка вот эта красненькая. Уже правнук родился, игрушки некоторые переходят", - сказал блокадник Юрий Кулагин.

Юрий Александрович был школьником, когда началась война. Отец ушел на фронт, откуда так и не вернулся. В списки на эвакуацию Юра не попал. Теперь говорит, может и к лучшему. Выжить помогло папино увлечение - он столярничал.

"Папа делал мебель, клея было накуплено на несколько лет. Вот нас выручил этот клей. Из которого варится изумительный студень. Я не знаю, стал бы я сейчас его есть, но я съел его очень много", - рассказал Кулагин.

Он почти ровесник другой девочки из Блокады. Они, конечно не зная друг друга, наверняка встречались где-нибудь в магазине, в очереди за хлебом - за тем самым серым кирпичиком в 125 граммов. На соседней с Юрой улице жила ленинградская школьница Таня Савичева.

Это дом, в котором жила Таня. Вторая линия Васильевского острова, дом 13/6, квартира номер один на первом этаже. Это один из самых знаковых адресов в Петербурге про блокаду. Под мемориальной доской - живые цветы всегда, а не только в памятные дни.

Здесь и нашли эту крошечную телефонную книжку, в которой Таня записывала день и час, когда умирали ее родные. Этот дневник из девяти листочков стал одним из главных символом страданий и ужасов блокадного Ленинграда. Лаконичные строчки синим карандашом, детским почерком, по алфавиту.

- Последняя запись - 13 мая. Мама 7:30 утра. Даже слово умерла отсутствует.

23 января 2020 года Тане Савичевой исполнилось бы 90 лет. Но она умерла в 14, уже после блокады. Диагнозы - туберкулез, цинга, дистрофия и нервное истощение. Наталье Борисовне - 98, она выжила. Говорит, стала забывать, что было вчера - возраст. Но те дни из памяти никак не стереть.

Хлебные карточки, которые берегли как драгоценности. Сорокаградусный мороз зимой и буржуйка, которую топили книгами. И вода в реке, которую черпали кто бидоном, кто бутылкой, на что хватало сил. А летом в этом садике на Петроградке, рядом с ее домом, сажали капусту и картошку.

"Как мы это пережили - я не знаю. Возвращаюсь к тем годам и думаю: как это можно было пережить? И не верю сама себе, что это можно", - сказала житель блокадного Ленинграда Наталья Ветошникова.

В этом году Наталья Борисовна впервые в жизни побывала в музее Блокады, хотя он открылся почти сразу после войны. Наконец смогла заставить себя прийти. Конечно, с цветами. Положила их у детских саночек с дровами. Город-герой сегодня отмечает 76-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады. Невский проспект празднично украшен флагами, растяжками, плакатами. А в одном из его домов - номер 104 - традиционный съезд Международной Ассоциации Блокадников - так они называют свои ежегодные встречи. Сюда обычно не зовут гостей, это "семейное" мероприятие. В этом году участников намного меньше, чем в прошлом. Но все, кто смог, приехали. Из разных регионов - от Калининграда до Камчатки и даже из-за границы. Чтобы вспомнить. Чтобы помнили.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра".

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