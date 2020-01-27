В России проходит памятная акция "Блокадный хлеб"

Школьникам рассказывают о подвиге героев Ленинграда на открытых уроках

Во всех регионах проходит всероссийская акция "Блокадный хлеб". "Волонтёры Победы" раздают по 125 граммов чёрного хлеба - крошечную дневную норму, которая была установлена во время блокады Ленинграда.

Несмотря на страшные условия - обстрелы и голод - дух блокадников не был сломлен. О подвиге героев Ленинграда школьникам рассказывают на открытых уроках, сообщает "ТВ Центр". Волонтёры раздают ученикам информационные материалы, в которых подробно расписано,какой ценой людям удалось выжить и преодолеть все ужасы войны.

Масштабную акцию в рамках патриотического проекта "Памяти Героев" проводит Общероссийский народный фронт. Сразу в нескольких городах страны на больших экранах покажут ролики о подвиге советских солдат. Жители увидят архивную съёмку прорыва блокады - битву за Синявинские высоты, танковые бои и многое другое.

В понедельник также отмечается международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 75 лет назад советские войска освободили узников лагеря смерти "Освенцим". Во многих городах России проходят памятные и образовательные мероприятия.

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