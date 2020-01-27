В эпицентре заражения коронавирусом находятся 140 россиян

Российское посольство уточнило информацию об их состоянии

140 граждан нашей страны находятся в китайской провинции Хубэй, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в российском посольстве. Никто из соотечественников не заболел. А в самой Поднебесной число заразившихся стремительно растёт. Сотни пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Число заболевших новым типом коронавируса в Китае растёт в геометрической прогрессии и уже приближается к трем тысячам. Количество погибших за сутки увеличилось до 80 человек. Пугающая динамика.

Премьер Госсовета Китая Ли Кецян прибыл с инспекцией в город Ухань, откуда и началось заражение, чтобы лично посетить больницы и пообщаться с врачами, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Глава Всемирной организации здравоохранения тоже вылетел в Китай.

"В Ухане проживает более 11 миллионов постоянных жителей, из которых более 9,9 миллиона являются зарегистрированным населением. Плавающее население в Ухане составляет почти пять миллионов. Во время праздника Весеннего фестиваля около пяти миллионов человек покинули Ухань из-за фестиваля или эпидемии, но более девяти миллионов человек все еще живут здесь. Таким образом, основное требование, предъявляемое к нам провинциальным партийным комитетом и правительством, заключается в обеспечении всех аспектов жизни этих людей после принятия этих мер по обузданию распространения вируса", - заявил мэр города Ухань Чжоу Сянвань.

Крупный мегаполис, который и стал эпицентром тотальной эпидемии, сейчас больше похож на декорации к фильму про постапокалипсис. На улицах ни души, а в магазинах - пустые полки. Самый ходовой и популярный товар - медицинские маски - найти можно сейчас далеко не в каждой аптеке. А там, где они еще остались, взлетели в цене.

Минфин Поднебесной выделил на борьбу с вирусом нового образца миллиард юаней. Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы нового коронавируса на рынке морепродуктов. Из почти 600 образцов 33 показали положительный результат на вирус. По данным центра, именно в западной части рынка продавались дикие животные. По предварительной информации, они и являются источником вируса, только вот какое именно животное - пока затрудняются ответить. На 90% новый коронавирус схож с тем, который обнаружили у летучих мышей в провинции Чжэцзян. Впрочем, местные СМИ утверждают, что первый заразившийся этим самым новым типом коронавируса вообще не посещал рынок морепродуктов. На помощь в Ухань съезжаются врачи со всей страны.

"Перед нами стоит действительно важная задача: контроль эпидемии. Для этого мы должны наблюдать за пациентами с тяжелой формой заболевания, направлять их в больницы для профилактики и, конечно, лечить их. К тому же, мы должны хорошо снабжать медперсонал всем необходимым. Чтобы не оказалось, что наши солдаты в борьбе с болезнью оказались на поле боя без оружия", - сказал Хан Дин.

"Поскольку мы работали в отделении интенсивной терапии, у нас большой опыт работы с пациентами в тяжелом состоянии, включая инфекционный контроль. Мы сделаем все возможное в этот раз и успешно выполним свою миссию", - уверен Ли Ки.

В комитете по здравоохранению провинции Хайнань сообщили о первой жертве вируса. От пневмонии скончалась 80-летняя туристка из Уханя. Крупнейшие города прерывают междугороднее сообщение. 25 регионов Поднебесной в наивысшей степени готовности реагировать. Распространение коронавируса в Китае вызвало падение фондовых рынков в Японии. Инвесторы опасаются негативного влияния на мировую экономику. Число подтверждённых случаев заражения вирусом увеличивается и за пределами Китая. Известно о семи больных пневмонией нового типа в Таиланде, четыре в Сингапуре и в Австралии. По трое больных - в Японии, Малайзии, Южной Корее, Франции и США и двое во Вьетнаме.

В России случаев заражения не выявлено. Китайским туристам, которые накануне почувствовали недомогание, уже в больнице поставили диагноз - обыкновенная простуда. Тем не менее, в аэропортах - двойной медицинский контроль. Роспотребнадзор по поручению правительства разработал меры по борьбе с распространением коронавируса. Ситуация находится на строгом контроле сразу нескольких ведомств. Туроператоры досрочно возвращают россиян на родину.

Александра Сергомасова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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