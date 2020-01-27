Опубликован новый компромат на Дональда Трампа

На этот раз журналисты получили доступ к черновикам экс-советника президента США

Новый компромат на Дональда Трампа опубликовали американские журналисты. Они получили доступ к черновикам книги бывшего советника президента Джона Болтона. В записях говорится, что Трамп действительно не собирался предоставлять военную помощь Украине до тех пор, пока она не начнёт расследование против семьи Байденов. Ранее в прессе всплыла скандальная запись встречи главы государства с соратниками.

Мой дом - моя крепость. Но не в случае с Дональдом Трампом. Новым поводом для скандала стала запись, которую сделал неизвестный в отеле американского президента "Трамп интернешнл". В 2018 году глава Белого дома пригласил на вечеринку друзей и соратников. Всего 15 человек, судя по всему, самых близких. Обсуждали множество тем, в том числе мировых. А два года спустя запись оказалась в распоряжении агентства AP. На кадрах, правда, почти ничего не видно - снимали явно исподтишка. Зато хорошо слышно.

"Всегда нам приходится всех поддерживать. Интересно, почему Порошенко не поддерживает Германия или другие? Как долго они продержались бы в борьбе с Россией? Без нас не слишком долго", - говорит на записи Трамп.

Разговор был самый дружеский. Даже более чем. Трамп высказывался в присущей ему вольной манере. Собеседники охотно поддерживали.

"Самая большая проблема, с которой нужно начать - это увольнение посла. Она осталась еще с администрации Клинтона. Она ходит повсюду и говорит: "Подождите, его собираются привлечь к ответственности, просто подождите", - сказал Лев Парнас.

"Избавьтесь от нее завтра. Меня это не волнует. Увольте ее завтра же. Окей?" – попросил американский лидер.

Вот так тем вечером решалась судьба посла США на Украине Мари Йованович. Впрочем, все, возможно, прошло бы незамеченным, в конце концов, президент имеет право назначать и снимать послов. Если бы не участники того разговора. В частности уволить Йованович Трампу предлагает украинский бизнесмен Лес Парнас. Во всяком случае, именно так утверждают американские СМИ. Как и то, что на вечеринке присутствовал и Игорь Фруман. Оба - соратники адвоката Трампа Руди Джулиани и возможные свидетели по делу об импичменте. В частности, Парнас якобы был инициатором потребовать от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование против экс-вице-президента Джо Байдена, который сегодня является главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.

"Я для них - объект травли уже долгое время. Стоит только включить телевизор и сразу появится имя Байдена. И так постоянно. Они преследуют меня, моего сына, всю мою семью. Они лгут обо мне. Но я понимаю их. Другого пути у них нет. Эта страна нуждается в серьезном лечении", - заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

Лечить Америку Байден собирается, конечно, по своим рецептам. Но пока президентом является Трамп. Свое знакомство с Парнасом и Фруманом он отрицает. Но обнародованная запись может стать ключевой для вызова бизнесменов на слушания по импичменту. Чего так старались избежать республиканцы, а демократы настаивали и теперь в предвкушении потирают руки.

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"Чтобы противостоять этому президенту, требуется большая смелость. Это злой и мстительный президент. Посмотрите на его твиты. Если мы не можем даже заставить сенаторов дать согласие на вызов свидетелей на суде, это покажет вам, насколько трудно это моральное мужество", - уверен председатель комитета по разведке Сената США (Демократическая партия) Адам Шифф.

"Шифти... Адам Шифф - коррумпированный политик и, вероятно, очень больной человек. Он ещё не заплатил цену за то, что он сделал с нашей страной!" – набросился в ответ Трамп.

Всего лишь дружеская вечеринка и сделанная неизвестным запись длительностью 80 минут. А перемены на американской политической сцене могут быть самыми серьезными.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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