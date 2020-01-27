Рабочая группа рассмотрит 20 предложений по поправкам в Конституцию

Она передаст их для дальнейшего изучения правительству

Около 20 оформленных предложений о поправках поступили в рабочую группу по изменению Конституции. В Москве состоялось очередное заседание, передает "ТВ Центр".

Участники комиссии отметили: активный диалог идёт как с общественностью, так и с экспертами. К обсуждению подключились члены Общественных палат субъектов Федерации и представители региональных парламентов. Рабочая группа рассмотрит все предложения и передаст их для дальнейшего изучения правительству и администрации президента.

"23 января, когда мы были на заседании рабочей группы по поводу явки людей. Вы увидите, сколько людей придет на голосование. Они все придут и проголосуют, потому что народ включился, страна включилась в поправку к Конституции", - сказал спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.

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