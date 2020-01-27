Соседи рассказали о бросившем детей в "Шереметьево" жителе Хабаровска

Двух мальчиков могут передать матери

Шокирующая история в московском аэропорту. Мужчина, накануне прилетевший из Хабаровска, бросил двух сыновей 5-ти и 8-ми лет в здании терминала. У мальчиков с собой были документы и записка от отца. Его личность уже установлена, он объявлен в розыск.

На стоп-кадре камер видеонаблюдения - мужчина с двумя детьми, младший сын доверчиво держит отца за руку. Но уже через несколько минут мальчики бродят по международному аэропорту одни, чем и обращают на себя внимание сотрудников безопасности. В воскресенье днем они прилетели из Хабаровска, но так и остались в терминале. Первая мысль о том, что дети потерялись, отпала, когда проверили рюкзаки братьев 5 и 8 лет. Внутри оказались свидетельства о рождении мальчиков, а также записка от отца, в которой он просил позаботиться о сыновьях, пока не поправит свое финансовое положение.

"Ситуация непонятна, причинно-следственная связь действий отца тоже пока неясна. С ним нет никакой связи. Та записка - он мог прийти в любой социальное учреждение, образовательное, и ему бы помогли", - говорит уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Кого просил помочь мужчина - непонятно. Но о детях позаботились: накормили, проводили в дежурную часть, а затем отвезли в больницу, где с мальчиками работают, в том числе психологи. Как установили соцслужбы, мама мальчиков ушла из семьи. И у детей уже были случаи, когда им отказывали в родительской заботе.

"Там не поддерживались детско-родительские отношения, об этом она не знала. Такая информация у нас есть, что дети уже единожды попадали в поле зрения органов системы профилактики, но родители потом забрали их, и ситуация не представлялась опасной", - говорит уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Где все время жил мужчина с двумя детьми, пока неясно. Прописан он в Комсомольске-на-Амуре. Но соседи называют этот покосившийся дом нежилым.

"Он ходил, у него форма была черная охрана, всегда был опрятный. Скорее всего, жил где-то наверху, там съемное есть жилье", - говорят соседи.

Мужчина объявлен в розыск. Вероятно, остался в Москве, чтобы найти работу.

Мальчиков снова ожидает многочасовой перелет в Хабаровск, где будет решаться их судьба - сначала соцучреждение, а затем определение под опеку - государственную или близких родственников. Не исключено, что дети вернутся к матери.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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