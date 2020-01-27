В Новосибирске на ребенка и женщин упал сугроб с крыши дома (видео)

Одна из них с травмами ноги доставлена в больницу

Во власти непогоды сразу несколько регионов России. В Новосибирске введён режим ЧС. За неделю там выпала месячная норма осадков.

Жители жалуются, что в городе уже несколько раз снег падал с крыш. На этих кадрах видно, как сугроб свалился на ребёнка и двух женщин. Одна из них с травмами ноги доставлена в больницу.

На Алтае штормовой ветер и буран не прекращаются несколько суток. На десяти трассах перекрыто движение. На одном из шоссе автобус с пассажирами съехал в кювет. Пострадавших нет. К уборке снега привлекли военных. Им удалось восстановить сообщение с четырьмя посёлками.

В Свердловской области, несмотря на сугробы и морозную зиму, по лесу гуляют медведи. Не спит целое семейство. Три детёныша и два взрослых зверя.

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