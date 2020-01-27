Москвичей приглашают на конференцию по ландшафтному дизайну

Российские и иностранные эксперты расскажут о тенденциях в этой сфере

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет вторая конференция международного конкурса и фестиваля городского ландшафтному дизайну "Цветочный джем".

С 7 по 9 февраля ведущие российские и иностранные эксперты будут говорить о роли ландшафтного дизайна, современных тенденциях отрасли и расскажут, как развивается образование в этой сфере. Посетить конференцию смогут все желающие.

Кроме того, 8 февраля будут объявлены финалисты конкурса "Цветочный джем" 2020 года. Их проекты украсят общественные пространства Москвы в теплый сезон.

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