ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей приглашают на конференцию по ландшафтному дизайну

10:15
  • понедельник
  • 27 января 2020

Российские и иностранные эксперты расскажут о тенденциях в этой сфере

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет вторая конференция международного конкурса и фестиваля городского ландшафтному дизайну "Цветочный джем".

С 7 по 9 февраля ведущие российские и иностранные эксперты будут говорить о роли ландшафтного дизайна, современных тенденциях отрасли и расскажут, как развивается образование в этой сфере. Посетить конференцию смогут все желающие.

Кроме того, 8 февраля будут объявлены финалисты конкурса "Цветочный джем" 2020 года. Их проекты украсят общественные пространства Москвы в теплый сезон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем"
Международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.