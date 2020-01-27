"Волшебный момент": Ирина Пегова показала бирку из роддома

Актриса принимает поздравления

41-летняя актриса Ирина Пегова трогательно поздравила с днем рождения свою единственную дочь Татьяну.

Заслуженная артистка России опубликовала в Instagram фотографию, на которой она держит в руках бирку из роддома. На ней указано, что ее "сладкая дочка" родилась 27 января в 15:45. В тот "волшебный момент", как выразилась артистка, стрелки часов впервые затикали в жизни Татьяны.

"А свидетельство об этом чудном событии я держу в руках, вот... что я сберегла! - написала Ирина Пегова. - Танюша, мудрости тебе, философского отношения к этой жизни и побольше хороших людей вокруг тебя с чистыми мыслями и добрыми помыслами! Люблю тебя бесконечно!"

Поклонники поздравили Пегову с именинницей. Многие женщины написали, что они тоже сохранили бирку из роддома.

- Пусть радует Вас своими успехами!

- Счастья и здоровья и маме, и доченьке.

- С девочкой Вас, мамаша!

- Будьте счастливы!

- Здоровья вам с дочкой, сил на воспитание и понимание друг друга!

Напомним, в 2011 году звезда фильмов "Экипаж" и "Прогулка" развелась с актером и режиссером Дмитрием Орловым. Они прожили вместе шесть лет. В последнее время Пегова не афиширует личную жизнь.

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