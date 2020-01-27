Рейс Хабаровск-Москва вернули в аэропорт из-за сообщения о бомбе

На борту 261 пассажир

Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании.

Информацию о бомбе получили в Росгвардии, а решение о возвращении принял командир самолета, пишет "Газета.Ru". Это произошло спустя час после взлета, когда лайнер пролетал над Амурской областью.

Самолет штатно приземлился в Хабаровске, сейчас его осматривают оперативные службы и кинологи. Никто из 261 пассажира не пострадал, они эвакуированы.

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