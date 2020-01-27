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"Роковая женщина!" Фото Пугачевой с ярким макияжем вызвало восторг

11:23
  • понедельник
  • 27 января 2020

Фанаты не скупятся на комплименты

70-летняя певица Алла Пугачева выложила в Instagram фотографию, на которой она позирует в красном свитере и с ярко накрашенными губами. 
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"С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я", - такую шутливую подпись Примадонна оставила под опубликованным селфи. 

Поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды. Многие в очередной раз удивились тому, что Пугачева выглядит так стильно и свежо в свои годы. Тут же появились традиционные шутки про эликсир молодости, который якобы пьет артистка.  

Кто-то предположил, что Примадонна поддерживает себя в отличной форме ради молодого супруга. Телеведущий Максим Галкин, кстати, сейчас находится с гастролями в Новой Зеландии.  

Некоторым фолловерам показалось, будто на этом фото Пугачева сильно напоминает свою дочь - певицу Кристину Орбакайте. 

- А когда Вы не опасны вообще? - пишут подписчики Примадонны. 

- Смелая и сильная. 

- Шикарная Алла. 

- Под свитер. Очень даже.

- Роковая женщина! Красавица!

Недавно народная артистка СССР оценила нежный образ Орбакайте, которая призналась, что в ее душе уже наступила весна.

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