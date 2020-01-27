25 кг в 14 лет: религиозная мать пустила на самотек тяжелую болезнь дочери

Если суждено, то девочка выздоровеет сама

Только суд заставил жительницу Омска госпитализировать дочь, которую в свои 14 лет весила 25 килограмм.

У девочки белково-энергетическая недостаточность, что сказывается на весе. Однако ее мать запрещала врачам проводить необходимое медицинское обследование и лечение по религиозным соображениям, пишет ТАСС. Женщина считает, что если суждено, то девочка выздоровеет сама.

В декабре 2019 года врачи смогли попасть в квартиру вместе с полицейскими. Подростка увезли на скорой, однако женщина написала письменный отказ от лечения, поскольку "не доверяет врачам", передает издание argumenti.ru.

Сейчас девочка находится в руках медицинских специалистов и проходит лечение. О ее состоянии ничего не известно.

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