85-летняя Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Звезда не расстается с костылями

Актриса Наталья Фатеева пожаловалась, что ей трудно ходить за продуктами. Она передвигается на костылях, поэтому каждый выход на улицу становится для нее испытанием.

Журналисты программы "Ты не поверишь" узнали, что звезда фильма "Три плюс два" ведет почти затворнический образ жизни. Чаще всего она выходит из дома, чтобы попасть на прием к врачу. Впрочем, иногда она уезжает в санаторий.

Фатеева поблагодарила журналистов за подаренные цветы, но призналась, что ей бы больше пригодилась еда. "Никогда не дарите мне цветов. Я не могу ими заниматься. У меня никого дома нет. Я одна. Я не знаю, что мне с ними делать. Если хотите, вы лучше еду приносите, а не цветы", - сказала Наталья Фатеева.

Звезда советского экрана рассказала, что шесть лет назад в Израиле ей сделали операцию по замене суставов, но один из них не прижился. После этого она перенесла еще одну серьезную операцию, последствия которой она ощущает до сих пор.

Наталья Фатеева призналась, что свой день рождения 23 декабря она отметила одна. Она сидела у телефона и отвечала на поздравления. "Я в невменяемом состоянии. Я не могла из дома выйти... Я так устала", - вспоминает Фатеева о том суматошном дне.

Она попросила журналистов не расспрашивать ее о родных. Как известно, у актрисы есть 60-летний сын Владимир и 50-летняя дочь Наталья. Однако пенсионерка не общается с ними и их детьми.

Наталья Фатеева была замужем трижды. Своего сына она отдала в интернат. Когда ее дочь забеременела, Фатеева отказалась принять ребенка в семью. Малыша забрали родители со стороны отца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"