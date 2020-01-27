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Наталья Андрейченко пропала в Мексике

12:11
  • понедельник
  • 27 января 2020

Телефон актрисы выключен двое суток

Актриса Наталья Андрейченко вторые сутки не выходит на связь. Последний раз артистку видели днем в субботу, 25 января.
Андрейченко сделала заявление после посещения могилы Децла

Андрейченко пропала во время отдыха в Мексике. "Она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне. Уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта)", - написал пиар-директор на странице актрисы в Instagram.

Наталья села в машину и поехала в сторону своего жилья, после этого ее больше не видели. "Ехать ей около часа за рулем", — отметил представитель актрисы.

По словам пиар-директора, он лично звонит и пишет Наталье, но звонки не проходят ни на российский номер, ни на американский. "На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось!" - сообщил представитель Натальи, добавив, что сейчас команда актрисы занимается обзвоном мексиканских больниц.

Наталья Андрейченко - актриса театра и кино. Известность к артистке пришла в 1983 году, после выхода на экраны фильма "Мэри Поппинс, до свидания".

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