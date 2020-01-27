Двух катавшихся на санках мальчиков насмерть засыпало снегом

Их нашли родители

В Поволжье двух 13-летних мальчиков насмерть засыпало снегом во время прогулки.

Трагедия произошла в Гайском городском округе Оренбургской области. Дети отпросились у родителей и пошли кататься на санках. К вечеру они не вернулись домой. Спустя три часа их начали искать.

Родственники самостоятельно вышли на след, который привел к отвалам. Там они обнаружили тела мальчиков. Их засыпало осыпью искусственного отвала породы со снегом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Начата проверка. Тела мальчиков направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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