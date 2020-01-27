ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двух катавшихся на санках мальчиков насмерть засыпало снегом

12:08
  • понедельник
  • 27 января 2020

Их нашли родители

В Поволжье двух 13-летних мальчиков насмерть засыпало снегом во время прогулки.

Трагедия произошла в Гайском городском округе Оренбургской области. Дети отпросились у родителей и пошли кататься на санках. К вечеру они не вернулись домой. Спустя три часа их начали искать.

Родственники самостоятельно вышли на след, который привел к отвалам. Там они обнаружили тела мальчиков. Их засыпало осыпью искусственного отвала породы со снегом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Начата проверка. Тела мальчиков направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Люди катаются с горки
Люди катаются с горки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.