Двух катавшихся на санках мальчиков насмерть засыпало снегом

Их нашли родители
В Поволжье двух 13-летних мальчиков насмерть засыпало снегом во время прогулки.
Трагедия произошла в Гайском городском округе Оренбургской области. Дети отпросились у родителей и пошли кататься на санках. К вечеру они не вернулись домой. Спустя три часа их начали искать.
Родственники самостоятельно вышли на след, который привел к отвалам. Там они обнаружили тела мальчиков. Их засыпало осыпью искусственного отвала породы со снегом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Начата проверка. Тела мальчиков направлены на судебно-медицинскую экспертизу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
- 25 кг в 14 лет: религиозная мать пустила на самотек тяжелую болезнь дочери
- Рейс Хабаровск-Москва вернули в аэропорт из-за сообщения о бомбе
- На Урале многодетная мать постирала в машинке новорожденную девочку
- Ребёнок устроил взрыв газа в жилом доме в Махачкале
- "Примерз лапками к салфетке": хозяин рассказал о судьбе выжившего при перевозке кота