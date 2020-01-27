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В Германии возмутились триумфом российских фигуристок

12:33
  • понедельник
  • 27 января 2020

Наши спортсменки заняли весь пьедестал

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф выразил недовольство победой российских фигуристок на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

Сборная России выиграла 10 из 12 медалей турнира за шесть дней турнира. Денсдорфа возмутила ситуация, что золото в одиночном женском разряде выиграла 16-летняя Алена Косторная, серебро – 15-летняя Анна Щерабкова, бронзу – 15-летняя Александра Трусова, то есть девушки заняли весь пьедестал, пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

"Не успела одна спортсменка завершить карьеру, как новые уже пришли ей на смену, как на фабрике. Для меня это слишком по-детски. Спорт живет за счет конкуренции, а нынешняя ситуация не очень хорошая", - отметил Денсдорф, приводя в пример приостановку карьеры Алины Загитовой.

Немцы возлагали большие надежды на 23-летнюю фигуристку Николь Шотт, но они не оправдались. Спортсменка заняла лишь 13-е место. Возможно, из-за этого Денсдорф ополчился на наших девочек, передает интернет-портал "Дни.ру".  

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