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Строительство новых храмов обсудили в Москве

14:49
  • понедельник
  • 27 января 2020

Программа укрепляет духовные ценности

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в Москве обсуждают вопросы строительства новых объектов духовно-исторического наследия.

В конференции, которая проходит в Храме Христа Спасителя, принимают участие советник Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин, представители духовенства и столичных властей. Как отмечают организаторы, программа строительства храмов помогает возрождать традиции, укрепляет духовные ценности. Каждая святыня становится площадкой для реализации важных социальных инициатив.

"В год 75-летия Великой Победы мы станем свидетелями уникального события - открытия и освящения 10 мая к 9 мая главного Храма Вооружённых сил России в парке "Патриот". Каждый новый храм помимо его функции ещё и памятник силы духа, крепости, веры и любви нашего народа к Господу и своему Отечеству", - сказал советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, депутат Госдумы Владимир Ресин.

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