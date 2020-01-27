Грузинская оппозиция требует запретить две американские организации

Они занимаются социологическими исследованиями

Акцию протеста у посольства США провели в Тбилиси сторонники оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Они требовали запретить в стране деятельность двух американских организаций: Международного республиканского института и Демократического института США. Они занимаются социологическими исследованиями, однако участники митинга утверждают, что эти компании фальсифицируют данные и намеренно дезинформируют население. Например, заявляют, что большинство жителей Грузии стремятся в НАТО и ЕС. Опросы, которые провела оппозиция, это опровергают. Демонстранты потребовали от властей расследования в связи с этим фактом.

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