Началась проходка тоннеля на перегоне "Текстильщики – Печатники" БКЛ

Старт дал Сергей Собянин

В Москве дан старт движению проходческого щита на строящейся станции метро "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Десятиметровый комплекс начинает прокладывать тоннель до "Печатников". На стройплощадке побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин дал старт строительству еще одного участка Большой кольцевой линии. Этот десятиметровый тоннелепроходческий щит с именем "Виктория" уже работал на олимпийских объектах в Сочи, а в столице прокладывал Некрасовскую линию. Для уникального проекта БКЛ инженеры применили и уникальные технологические решения – щит собрали на поверхности, а уже потом опустили в камеру.

Опускали машину с помощью специальной портальной системы. Таким образом, строители сэкономили полтора месяца. "Виктории" предстоит сделать двухпутные перегоны. К июню этого года предстоит пройти 1300 метров от "Текстильщиков" до "Печатников", затем еще полтора километра до "Нагатинского затона".

После открытия почти 500 тысяч москвичей станут тратить меньше времени в пути, также разгрузится несколько веток метро, улучшится автомобильный трафик в прилегающих районах.

БКЛ вообще должна стать самым длинным кольцом в мире. На 70-километровой линии можно будет сделать 44 пересадки на радиальные направления подземки, МЦК, Московские центральные диаметры и железнодорожные станции. Первый участок от "Савеловской" до "Делового центра" уже заработал. Полный запуск ветки запланирован в 2023 году.

Иван Колесников, Илья Данильцев, Владимир Черных, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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