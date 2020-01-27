ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве поймали мошенников, запугавших пенсионеров раком

15:23
  • понедельник
  • 27 января 2020

Доверчивые старики соглашались на все, только бы спасти свою жизнь

В столице задержали группу мошенников, которые обманывали пожилых москвичей. Нагло и  цинично. Звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками онкологического центра и начинали запугивать. Мол, анализы плохие, рак чуть ли не в последней стадии. Короче, надо срочно покупать дорогостоящий препарат. Доверчивые старики соглашались на всё, только бы спасти свою жизнь. Что грозит аферистам, и как не стать жертвой?

78-летняя москвичка обратилась в полицию после того, как отдала мошенникам все свои сбережения - почти полмиллиона рублей. Накануне ей позвонили из поликлиники и сообщили страшный диагноз - рак. Но сразу успокоили - стадия начальная, лечится таблетками. Терапию назначили дистанционно. Чудодейственные препараты должен был привезти курьер в тот же день.

- Мне позвонили по городскому телефону и сказали, что мои анализы на перепроверке. Там выявили, что якобы у меня серьёзное заболевание в начальной стадии. Чтобы оно не прогрессировало - привезут вам подготовку.

- А сколько денег вы передали ему?

- Я ему передала 472 тысячи.

Женщину, представлявшуюся сотрудницей онкоцентра, полиция задержала сразу по горячим следам. В небольшом столичном офисе с ней работала еще одна женщина-оператор и курьер. Как выяснилось, они годами обманывали доверчивых пенсионеров. Совершая в день до 50 звонков. Все трое сейчас задержаны и дают показания.

"В настоящее время установлены обстоятельства еще одного аналогичного противоправного деяния, совершенного злоумышленниками. Следствием ОМВД Москвы по району Коньково возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранителям предстоит выяснить, сколько пожилых людей пострадали от действий мошенников.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пойманный мошенник
Пойманный мошенник
Пойманный мошенник
Пойманный мошенник
Пойманный мошенник
Пойманный мошенник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.