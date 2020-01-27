В Москве поймали мошенников, запугавших пенсионеров раком

Доверчивые старики соглашались на все, только бы спасти свою жизнь

В столице задержали группу мошенников, которые обманывали пожилых москвичей. Нагло и цинично. Звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками онкологического центра и начинали запугивать. Мол, анализы плохие, рак чуть ли не в последней стадии. Короче, надо срочно покупать дорогостоящий препарат. Доверчивые старики соглашались на всё, только бы спасти свою жизнь. Что грозит аферистам, и как не стать жертвой?

78-летняя москвичка обратилась в полицию после того, как отдала мошенникам все свои сбережения - почти полмиллиона рублей. Накануне ей позвонили из поликлиники и сообщили страшный диагноз - рак. Но сразу успокоили - стадия начальная, лечится таблетками. Терапию назначили дистанционно. Чудодейственные препараты должен был привезти курьер в тот же день.

- Мне позвонили по городскому телефону и сказали, что мои анализы на перепроверке. Там выявили, что якобы у меня серьёзное заболевание в начальной стадии. Чтобы оно не прогрессировало - привезут вам подготовку. - А сколько денег вы передали ему? - Я ему передала 472 тысячи.

Женщину, представлявшуюся сотрудницей онкоцентра, полиция задержала сразу по горячим следам. В небольшом столичном офисе с ней работала еще одна женщина-оператор и курьер. Как выяснилось, они годами обманывали доверчивых пенсионеров. Совершая в день до 50 звонков. Все трое сейчас задержаны и дают показания.

"В настоящее время установлены обстоятельства еще одного аналогичного противоправного деяния, совершенного злоумышленниками. Следствием ОМВД Москвы по району Коньково возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранителям предстоит выяснить, сколько пожилых людей пострадали от действий мошенников.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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