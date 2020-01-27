В Театре Маяковского покажут комедию о людях и семье

Постановка "Старшего сына" Александра Вампилова будет отличаться от фильма

В Театре Маяковского - премьера. Комедия Александра Вампилова "Старший сын". Многим зрителям она запомнилась по советской экранизации, где главных героев сыграли Николай Караченцов, Михаил Боярский и Андрей Леонов. Новая постановка отличается от фильма. А роль отца семейства, к которому неожиданно явился в гости внебрачный сын, исполняет Игорь Костолевский.

Холодной осенней ночью два парня, провожая новых подруг, опаздывают на последнюю электричку. И ищут ночлег. Так начинается одна из самых известных пьес Александра Вампилова. И один из героев решает выдать себя за внебрачного сына главы семейства Сарафановых. Эту пьесу любят и часто ставят. Но яркие образы, созданные знаменитыми актерами в фильме середины 70-х, заставляют сегодняшних театральных режиссеров искать новые решения в сценическом воплощении.

"Кажется, что после такого фильма уже нечего сказать больше по этому поводу. Поэтому мне кажется, это был смело - браться за этот материал. И что мне больше всего нравится, что спектакль получился совсем не похожим на фильм", - заявил художник-постановщик Мариус Яцовскис.

На сцене Театра Маяковского в роли старшего Сарафанова - Игорь Костолевский. Режиссер - Анатолий Шульев говорит, что сразу увидел актера в этом образе.

"Первому мы предложили Игорю Матвеевичу. Он долго думал, ходил, сомневался. Потом решил, говорит - "Добро", - сказал Шульев.

Тексты Вампилова всегда о людях. В них часто драма переплетается с юмором и житейской философией. "Старший сын" - не только о взаимоотношениях родителей и детей. Василий - младший Сарафанов - без ума от соседки - Макарской, которая старшего его на 10 лет.

Но прежде всего, "Старший сын", конечно, о семье. "Куда без семьи, без тыла? Я, с одной стороны, восхищаюсь своими знакомыми, друзьями, которые могут переехать жить в другой город или в другую страну. Я себе представить это просто не могу", - поделилась актриса Полина Лазарева.

Самозванец Бусыгин, изначально искавший всего лишь ночлег, в результате обретает дом и семью.

"Прийти в чужую квартиру, сказать, что я ваш сын, а потом из этой ситуации вынуть, что действительно полюбить этих людей и встретить свою любовь. И не имея своего отца, обрести чужого человека как отца", - рассказал о пьесе актер Алексей Дякин.

И тем драматичнее финал - когда вскрывается обман.

Поверить правде Сарафанову-старшему оказалось сложнее, чем в то, что у него есть внебрачный сын. А это еще один повод для зрителей посмеяться и выйти из театра с отличным настроением.

Екатерина Гоголева, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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