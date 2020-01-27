Маму Меган Маркл назвали виновником скандала в королевской семье

Она заменила Гарри мать и бабушку
Принц Гарри сблизился с матерью Меган Маркл - 63-летней Дорией Рагланд, которая поддержала их решение отделиться от королевской семьи.
Издание Daily Mail сообщило со ссылкой на свои источники, что принц Гарри часто обращается за советами к теще, которая думает в первую очередь о благополучии своей дочери, а не королевской фамилии.
По слухам, Дория с ее сильным характером отчасти заменила принцу мать и бабушку. "Она похожа на Елизавету II - тоже никогда не жалуется и не оправдывается", - сказал источник.
Если верить анонимным источникам, то именно Дория Рагланд подтолкнула Меган Маркл и принца Гарри к переезду в Канаду и отказу от обязанностей старших членов королевской семьи. Дория стала для супругов опорой в тяжелые времена, пишут СМИ.
Ранее поползли слухи о том, что скандал с Гарри и Меган подкосил здоровье Елизаветы II, которая впервые за долгие годы пропустила важное мероприятие в West Newton Village Hall. Пресс-секретарь Букингемского дворца заявил, что королева "немного простужена", но это "не повод для тревоги".
В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. Кроме того, чета стремится к финансовой самостоятельности. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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