10-летнюю девочку-лихачку сняли за рулем авто в Подмосковье (видео)

Ей удалось разогнать машину до 100 километров в час

В Подмосковье отец посадил за руль свою малолетнюю дочку и разогнал автомобиль до 100 километров в час.

Мужчину и девочку за рулем замечали дважды. Первый раз инцидент произошел днем 25 января на Новорязанском шоссе в Московской области, не доезжая одного километра до развязки рядом с деревней Софьино. По словам очевидца, девочка, которой на вид было около 10 лет, сидела на коленях у отца и управляла автомобилем Kia, движущимся со скоростью почти 100 километров в час.

Второй раз этот же автомобиль заметили на выезде из города Бронницы на трассу А 107 в сторону Домодедово на следующий день, 26 января. Тогда скорость была немного меньше – 50-60 километров в час.

"На коленях сидела эта же девочка и управляла тем же автомобилем. Оба были не пристегнуты", - рассказал собеседник ТВЦ.RU.

Это уже не первый случай за последние полгода, когда ребенок оказывается за рулем автомобиля. Осенью 2019 года в Сети появилось видео из Набережных Челнов, где шестилетний мальчик разгоняет автомобиль до 130 километров в час, а его мама сидит рядом и снимает происходящее на камеру.

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