ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

10-летнюю девочку-лихачку сняли за рулем авто в Подмосковье (видео)

13:12
  • понедельник
  • 27 января 2020

Ей удалось разогнать машину до 100 километров в час

В Подмосковье отец посадил за руль свою малолетнюю дочку и разогнал автомобиль до 100 километров в час.

Мужчину и девочку за рулем замечали дважды. Первый раз инцидент произошел днем 25 января на Новорязанском шоссе в Московской области, не доезжая одного километра до развязки рядом с деревней Софьино. По словам очевидца, девочка, которой на вид было около 10 лет, сидела на коленях у отца и управляла автомобилем Kia, движущимся со скоростью почти 100 километров в час.

Второй раз этот же автомобиль заметили на выезде из города Бронницы на трассу А 107 в сторону Домодедово на следующий день, 26 января. Тогда скорость была немного меньше – 50-60 километров в час.

"На коленях сидела эта же девочка и управляла тем же автомобилем. Оба были не пристегнуты", - рассказал собеседник ТВЦ.RU.

Это уже не первый случай за последние полгода, когда ребенок оказывается за рулем автомобиля. Осенью 2019 года в Сети появилось видео из Набережных Челнов, где шестилетний мальчик разгоняет автомобиль до 130 километров в час, а его мама сидит рядом и снимает происходящее на камеру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Несовершеннолетний ребенок сидит за рулем
Несовершеннолетний ребенок сидит за рулем
Несовершеннолетний ребенок сидит за рулем
Несовершеннолетний ребенок сидит за рулем
Несовершеннолетний ребенок сидит за рулем
Несовершеннолетний ребенок сидит за рулем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.