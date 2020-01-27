Москву накроет сильнейший снегопад

Самый мощный с начала зимы

Синоптики предупредили москвичей о предстоящем самом мощном снегопаде с начала зимы.

Все дело в том, что очередной теплый фронт с Атлантики подошел к Карелии и Финскому заливу, однако ему не даст проскочить усиливающийся над Волгой антициклон. В результате на центральную Россию упадет массивный снежный запас.

Снегопад начнется после 18:00. За вечер 27 января снежный покров вырастит на один сантиметр, а в ночь на вторник – от двух до пяти сантиметров снега, передает "Газета.Ru".

"Этот процесс обещает стать самым щедрым на снег с начала зимы, прирост снега в Москве составит от 4 до 8 сантиметров", - рассказали специалисты "Метеоновости".

Днем 28 января снегопад ослабнет, выпадет еще порядка двух сантиметров.

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