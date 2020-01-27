Полицейские спасли пенсионерок из горящего дома в Подмосковье

Пожар произошел в Чехове

Полицейские спасли двух пенсионерок из горящего дома в подмосковном Чехове. Сотрудники ГИБДД, патрулируя улицы, заметили над жилым домом клубы дыма, а в окне первого этажа - пожилых женщин, которые в панике просили о помощи. Не медля ни секунды, полицейские вошли в горящее здание.

- Что у них горит, они не смогли нам внятно ответить. Поняли, что они надышались уже угарным газом. Вывели их на улицу, посадили в патрульный автомобиль, чтобы они не замерзли, вызвали все службы.

На место ЧП оперативно приехали электрики и отключили сеть, а сотрудники газовой службы проверили, нет ли утечки. Только затем пожарные приступили к тушению огня, отмечает "ТВ Центр". Пенсионерки тем временем грелись в патрульной машине, пока их не забрали родственники.

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