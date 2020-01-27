Леброн Джеймс разрыдался в аэропорту, узнав о смерти Коби Брайанта

Джеймс признавался, что Брайант всегда был его кумиром

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не справился с эмоциями, услышав новость о трагической гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери. Частный вертолет, на котором находились отец с дочерью, потерпел крушение в Калифорнии.

Судя по опубликованному в Twitter видео, Леброн Джеймс узнал о гибели коллеги в аэропорту. Он обнимает членов своей команды, вытирает глаза платком и идет, опустив голову. "Леброн Джеймс в слезах покидает самолет команды", - гласит подпись к видео.

Недавно Леброн Джеймс обогнал Коби Брайанта по очкам за всю историю НБА. "Продолжаешь двигать игру вперед, Леброн. Респект, брат", - написал Брайант в Twitter 26 января. Этот твит стал последним в ленте Брайанта.

Напомним, Коби Брайант, его дочь Джанна и еще несколько человек погибли 26 января. По предварительным данным, пилот не справился с управлением из-за тумана. Вертолет врезался в холм. Пассажиры направлялись на тренировку команды, за которую играла Джанна. У Брайанта, который считается одним из величайших баскетболистов мира, остались жена и три дочери.

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