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Найден отец, оставивший детей в "Шереметьево"

14:05
  • понедельник
  • 27 января 2020

Мать готова забрать мальчиков к себе

Полиция нашла отца, который бросил двух малолетних сыновей в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"

В ближайшее время решится, какие в его отношении будут приняты меры. Но уже сейчас, отметила Кузнецова, понятно, что факт оставления детей в общественном месте "является серьезным нарушением".

Также правоохранительные органы нашли мать мальчиков. Женщина жила отдельно, не поддерживала связь с сыновьями и их отцом. Она даже не знала, что ее супруг увез детей.

"Мы поговорили с матерью мальчиков. У нее сейчас новая семья, она ждет третьего ребенка, но они с мужем готовы забрать детей", - заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

О брошенных в "Шереметьеве" мальчиках восьми и пяти лет вся страна узнала в воскресенье, 26 января. Прилетевший из Хабаровска отец оставил детей в помещении аэропорта вместе с документами, копией своего паспорта и запиской, в которой объяснил, что временно не может заботиться о сыновьях из-за своего финансового положения. Он просил не разлучать мальчиков, добавив, что вернется за ними позже, как только решит все свои проблемы.

Сам родитель улетел в Ростов. На него возбуждено уголовное дело по факту оставления малолетних детей в опасности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал мужчине помочь найти работу.

Мальчиков осмотрели врачи. Вопросов по их здоровью нет, ребята очень отзывчивые и добрые. Сейчас решается вопрос об их транспортировке в Хабаровск, где живет их мама.

Видео: соседи рассказали о бросившем детей в "Шереметьево" жителе Хабаровска

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