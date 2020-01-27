Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ

Щиту предстоит пройти почти 1,3 километра

В Москве запущен тоннелепроходческий щит "Виктория" на станции метро "Текстильщики". Старт проходке двухпутного перегона до станции "Печатники" Большой кольцевой линии дал мэр Москвы Сергей Собянин.

"К одиннадцати работающим на БКЛ щитам добав­ляется двенадцатый проходческий комплекс. Такие масштабы использования техники позволят в течение трех-четырех лет завершить строительство большинства участков Большого кольца", – отметил Сергей Собянин.

Впервые в истории Московского метрополитена головную часть 10-метрового щита опустили в монтажную камеру в собранном виде. Ее вес составляет 870 тонн.

Ожидается, что щит выйдет к "Печатникам" уже в июне этого года, преодолев почти 1,3 километра.

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