Стало известно о жутком ДТП в день исчезновения Андрейченко

Актриса уже два дня не выходит на связь

В Мексике пропала 63-летняя российская актриса Наталья Андрейченко, известная по ролям в фильмах "Сибириада", "Военно-полевой роман" и "Мэри Поппинс, до свидания".

О случившемся сообщил представитель артистки Ян Трунцев. В субботу, 25 января, Андрейченко приехала к своей подруге в Канкун. Уезжая от нее, актриса пожаловалась на плохое самочувствие и что ее постоянно клонит в сон. Андрейченко села в машину и через час должна была прибыть на место, но пропала. С тех пор она не выходила на связь.

В свою очередь местные СМИ пишут, что недалеко от города Тулум (находится в двух часах езды от Канкуна) неизвестная женщина попала в ДТП – она врезалась на полном ходу в грузовик. Чтобы извлечь пострадавшую пришлось применить гидравлические ножницы. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

О личности пострадавшей ничего не сообщается. О том, что случилось с Андрейченко и где ее машина, тоже пока информации нет.

"На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось", - добавил Трунцев в Instagram. Он рассказал, что перед поездкой актриса болела, страдала от воспаления уха и пила антибиотики, передает интернет-портал "Дни.ру".

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