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Актрису Голубкину госпитализировали в Москве

14:24
  • понедельник
  • 27 января 2020

Звезда кино находится под наблюдением врачей в терапевтическом отделении

Лариса Голубкина доставлена в одну из столичных больниц. Актриса проходила обследование и решение о госпитализации было принято из-за плохих результатов анализов, пишет Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, у 79-летней вдовы Андрея Миронова выявили гипертонию. Голубкина находится под наблюдением врачей в терапевтическом отделении.

Лариса Голубкина известна по ролям в фильмах "Дайте жалобную книгу", "Гусарская баллада" и "Сказка о царе Салтане". Актриса была замужем за Андреем Мироновым. Ее дочь Мария Голубкина также стала актрисой.

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