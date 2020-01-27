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"Крыша едет": сын Елены Яковлевой приболел

14:46
  • понедельник
  • 27 января 2020

Несмотря на слабость, он пытается заниматься спортом

27-летний сын актрисы Елены Яковлевой слег с простудой и намекнул на свое одиночество. 
Покрытый татуировками сын Елены Яковлевой показал, как изменился

"Крайне редко болею и сваливаюсь с простудами и т.д. Но когда это происходит, то срубает жестко", - написал Денис Шальных в Instagram. По словам мужчины, все его тело болит, а голова кажется неподъемной.  

Сын Яковлевой увлекается бодибилдингом и даже во время болезни занимается спортом. Несмотря на слабость, через два дня после начала болезни он сел на велотренажер. 

"Крыша едет, но от слабости над процессом никакого контроля", - признался Шальных. В полубредовом состоянии он представил себе других людей, которые лежат с температурой дома под заботливым присмотром родных и близких. Денис подчеркнул, что болеет один. Его одиночество скрашивают два кота, видео с которыми мужчина часто выкладывает в сториз.

В ноябре Денис Шальных рассказал ТВЦ.RU, что он встречается с девушкой по имени Анастасия. Он уже познакомился с ее родителями. Сын Яковлевой даже начал задумываться о втором браке. Встречаются ли они сейчас, неизвестно. 

Напомним, Елена Яковлева и актер Валерий Шальных поженились в 1990 году. Через два года у них родился сын. Денис поступил на режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но бросил учебу. Сейчас он работает в столичном барбершопе, занимается бодибилдингом и играет в своей музыкальной группе. 

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