Путин и Чупшева подвели итоги работы АСИ

Глава организации рассказала президенту о запуске платформы для обращений бизнесменов

Поддержка предпринимателей, улучшение инвестиционного климата, медицинские и образовательные проекты. Итоги работы Агентства стратегических инициатив обсудил в понедельник Владимир Путин.

В Ново-Огарёве он провёл рабочую встречу с гендиректором организации Светланой Чупшевой. Она рассказала главе государства о запуске платформы для обращений бизнесменов. Проблема, на которую жалуются чаще всего, административное давление. С ноября АСИ получило 600 обращений. Сотни сейчас на рассмотрении. В ближайшее время по ним будут получены первые результаты.

"С каким ведомством легче работать, с каким труднее?" – спросил Путин.

"Знаете, со всеми абсолютно в конструктиве. У ФСБ просто меньше всего обращений: там всего пять. То есть коллеги очень оперативно дают ответы, по существу. У МВД просто больше объём. Со всеми абсолютно всегда на связи", - рассказала Чупшева.

"Назад не отфутболивают – на рассмотрение тем, на кого жалуются?" – поинтересовался президент.

"Есть такая практика, но здесь как раз подключаются центральные аппараты, разбираемся с ними по каждому конкретному случаю. Как раз думаю, что за два месяца отработаем всё", - ответила глава АСИ.

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