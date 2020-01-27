Видео с места массового ДТП на МКАД

Столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб

Движение транспорта затруднено в районе 37-ого километра МКАД. Там произошло крупное ДТП, один человек погиб, передает "ТВ Центр".

Столкнулись два легковых автомобиля, КамАЗ и "Газель". От полученных травм один человек скончался на месте, двое с различными травами госпитализированы. Для эвакуации пострадавших на место ЧП вылетал медицинский вертолет.

Сейчас там продолжают работать экстренные службы. В ЦОДД просят водителей по возможности выбирать пути объезда.

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