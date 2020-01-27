ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео с места массового ДТП на МКАД

15:46
  • понедельник
  • 27 января 2020

Столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб

Движение транспорта затруднено в районе 37-ого километра МКАД. Там произошло крупное ДТП, один человек погиб, передает "ТВ Центр".

Столкнулись два легковых автомобиля, КамАЗ и "Газель". От полученных травм один человек скончался на месте, двое с различными травами госпитализированы. Для эвакуации пострадавших на место ЧП вылетал медицинский вертолет.

Сейчас там продолжают работать экстренные службы. В ЦОДД просят водителей по возможности выбирать пути объезда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
На месте ДТП
На месте ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.