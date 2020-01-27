На Украине зафиксирован случай заболевания коронавирусом

Заявление местных врачей перепугало жителей Киева

В России нет носителей коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, за последние дни были обследованы более 100 человек, у которых имелись признаки инфекционного заболевания и которые посещали Китай, однако опасения не подтвердились.

Всего коронавирус был зарегистрирован в 12 странах. Тем временем, один случай заражения коронавирусом подтвердили на Украине. Об этом сообщил "Киевский городской лабораторный центр" Минздрава страны на своей странице в Facebook.

При этом в комментариях представители центра отметили, что речь идет не о "китайском коронавирусе", которым инфицированы почти три тысячи человек только в Китае.

По последним данным, жертвами распространения коронавируса стали уже 80 человек.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России принимают все необходимые меры для борьбы с вирусом.

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