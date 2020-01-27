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"Не дождетесь!" Голубкина отреагировала на слухи о своей госпитализации

15:20
  • понедельник
  • 27 января 2020

Она рассказала о поездке к немецким врачам

79-летняя актриса Лариса Голубкина опровергла информацию о своей госпитализации. 
Актрису Голубкину госпитализировали в Москве

"Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь!" - заявила народная артистка в разговоре с РИА Новости

Звезда фильмов "Гусарская баллада" и "Дайте жалобную книгу" рассказала, что недавно она действительно была в больнице. У нее диагностировали артроз. Актриса ездила в Германию, где ее собирались прооперировать. В итоге врачи отложили операцию до весны. 

"Смешно! Вы будите меня днем, легла после обеда поспать. А тут появилась информация, что я помираю", - сказала она по поводу сообщений в СМИ о ее госпитализации. 

Напомним, Лариса Голубкина состояла в браке с актером Андреем Мироновым. Легендарный актер принял ее дочь Марию от предыдущих отношений. Мария тоже стала актрисой.

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