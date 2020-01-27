Путин поручил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет

Распоряжение опубликовано на сайте Кремля

В России с 1 января 2020 года будут введены выплаты семьям с малым доходом на детей от трех до семи лет. Такое поручение в понедельник дал президент Владимир Путин.

Отмечается, что средства направят семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе. Согласно указу, размер пособий должен быть равен 50% от величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте России, передает РИА Новости.

Ранее глава государства объяснил алгоритм действий при получении выплат на детей от 3 до 7 лет. Семьи должны подать заявление и документы до конца 2020 года.

В послании к Федеральному Собранию Владимир Путин выступил с предложением ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В текущем году платить будут по 5,5 тысячи рублей, а с 2021 года – по 11 тысяч рублей.

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