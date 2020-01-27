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Украинский депутат устроил скандал в ПАСЕ

15:45
  • понедельник
  • 27 января 2020

Досталось и российским, и украинским журналистам

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" и член делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко устроил скандал перед началом сессии ассамблеи.

Политика возмутил тот факт, что украинская журналистка встала вместе с представителями российских СМИ и посмела задать ему "пропагандистский вопрос", передает РИА Новости. Досталось и ее российским коллегам.

Ранее стало известно, что Украина вернулся к полноценной работе в ПАСЕ после полугодового перерыва. В сентябре 2019 года Киев отказался от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации.

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