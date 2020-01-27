Жительница Ставрополья продала ребенка за 440 тысяч

В полицию обратилась покупательница

Всего 440 тысяч рублей – в такую сумму оценила жительница Ставропольского края своего новорожденного ребенка. Продажу младенца 36-летняя женщина запланировала, еще когда была беременной. Объявление о "товаре" она выставила в соцсетях.

На пост наткнулась одна из пользовательниц. Она сообщила об этом в полицию, после чего сама связалась с подозреваемой и заявила, что готова приобрести малыша.

"В сентябре 2019 года беременная женщина решила продать своего будущего ребенка, роды которого предстояли в декабре. Подозреваемая разместила объявление в одной из социальных сетей в Интернете, на которое отреагировала другая женщина, сообщив об этом в правоохранительные органы", - сообщается на сайте Следственного комитета.

Когда мать передавала младенца в обмен на деньги, ее задержали. В отношении жительницы Ставрополья возбуждено уголовное дело. Младенца поместили в больницу, судьбу девочки решают органы опеки.

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