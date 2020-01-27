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Красавица-дочка Орбакайте показала неожиданный талант (видео)

15:59
  • понедельник
  • 27 января 2020

Девочка умеет не только петь

Семилетняя дочь Кристины Орбакайте продемонстрировала свои акробатические способности на пляже в Майами. 
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Орбакайте выложила в Instagram видео, на котором маленькая Клава делает два "колеса" - переворота через голову. После последнего акробатического элемента она садится на шпагат и улыбается. "Браво!" - звучит голос за кадром. "Просто было воскресенье", - подписала видео Кристина Орбакайте. 

Певица Алла Пугачева, которая следит за своими родными в соцсети, восхитилась талантом внучки. "Умница моя", - написала она в комментариях, поставив сердечко.  

Интернет-пользователи принялись нахваливать дочку Орбакайте. Девочка растет разносторонней личностью. Недавно, например, она продемонстрировала свои выдающиеся вокальные способности.

- "Колесо" на море - любимая забава всех детей. 

- Клава - молодец! А как она катается на лыжах!

- Клава, такая длинноногая с врожденной растяжкой. Хореография, художественная гимнастика... грация, пластика, уверенность в себе!

- Такое чудо природы, это божье создание.

- Кристина, какая гибкая у Вас дочка! Красотка просто! 

Напомним, в 1991 году Кристина Орбакайте родила сына Никиту от певца Владимира Преснякова, с которым она много лет встречалась. В 1998 году артистка подарила сына Дени своему первому мужу - Руслану Байсарову. В 2012 году она родила дочку Клаву в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.

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