Японец пытался заполучить секретные данные о военном потенциале России

Его поймали в конце декабря

Во Владивостоке задержали подданного Японии, который пытался собрать секретные данные о военном потенциале России. Об этом сообщили в понедельник в МИД нашей страны.

По данным ведомства, задержание произошло еще 25 декабря прошлого года. Японцу, который находился в нашей стране по журналистской визе, дали 72 часа на то, чтобы он покинул российскую территорию. На следующий день он выехал на родину.

В связи с инцидентом в российское внешнеполитическое ведомство был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому вручили ноту протеста, передает "Интерфакс".

В апреле прошлого года суд в Москве приговорил к 14 годам заключения в колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга за шпионаж против России.

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