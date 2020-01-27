Путин продлил действие программы маткапитала

Она будет действовать до конца 2026 года

Действие закона о материнском капитале продлено до конца 2026 года. Перечень поручений правительству подписал президент России Владимир Путин. По новым правилам, россияне будут получать выплаты уже при рождении первого ребенка.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей", — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок дан до 15 апреля. Это только одна из мер социальной поддержки из числа тех, о которых говорил Путин в своем послании Федеральному собранию. Теперь семьи, где родился первый ребенок, получат по 466 617 рублей. А при рождении второго к этой выплате добавится еще 150 тысяч.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"