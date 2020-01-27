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Путин продлил действие программы маткапитала

15:58
  • понедельник
  • 27 января 2020

Она будет действовать до конца 2026 года

Действие закона о материнском капитале продлено до конца 2026 года. Перечень поручений правительству подписал президент России Владимир Путин. По новым правилам, россияне будут получать выплаты уже при рождении первого ребенка.
Маткапитал разрешено расходовать сразу после рождения ребенка

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей", — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок дан до 15 апреля. Это только одна из мер социальной поддержки из числа тех, о которых говорил Путин в своем послании Федеральному собранию. Теперь семьи, где родился первый ребенок, получат по 466 617 рублей. А при рождении второго к этой выплате добавится еще 150 тысяч.

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