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Российская делегация готова покинуть сессию ПАСЕ

16:33
  • понедельник
  • 27 января 2020

Реальных оснований для ограничения полномочий нет

Правовых или политических оснований для ограничения полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы нет, уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Если ПАСЕ все же пойдет на ущемление полномочий российских представителей, они покинут зимнюю сессию, заявил глава делегации.
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"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", - предупредил Толстой.

По словам руководителя российской делегации, ее оппоненты предлагают осудить Москву за поправки в Конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе. Ранее были и другие претензии - связанные с тем, что в делегацию входят депутаты от Крыма. Однако их уже отвергла Венецианская комиссия.

Скандал в ПАСЕ устроили представители Литвы и Латвии. Зингерис Эмануэлис утверждал, что в России якобы не действуют решения Европейского суда по правам человека. Марии Голубевой не понравилось присутствие в зале ассамблеи депутатов от Крыма.  По регламенту, чтобы оспорить полномочия делегации, претензии должны поддержать не менее 30 парламентариев из, как минимум, пяти национальных делегаций. На сей раз такое количество оппонентов набралось.

Серьезной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России, нет, уверены российские представители. В делегации заявили, что любое ограничение полномочий обернется тем, что делегация покинет сессию ПАСЕ, передает ТАСС.

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